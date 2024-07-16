В МИД предупредили Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупационными администрациями в Крыму
Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными "властями" Крыма, отметив, что это является демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Европейская правда.
По его словам, украинской стороне известно как минимум о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.
Сибига сообщил, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма – Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.
Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – ВОТ Крым.
"Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности", – подчеркнул Сибига.
Он отметил, что должностные лица, участвующие в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.
"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые пренебрегают международным правом", – подчеркнул представитель МИД.
В прошлом году председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями аннексированного Крыма, который официальный Минск признает территорией Украины.