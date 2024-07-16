В МИД предупредили Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупационными администрациями в Крыму

Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными "властями" Крыма, отметив, что это является демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова.﻿ Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Европейская правда.

По его словам, украинской стороне известно как минимум о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.

Сибига сообщил, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма – Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.

Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – ВОТ Крым.

"Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности" , – подчеркнул Сибига.

Он отметил, что должностные лица, участвующие в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.

"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые пренебрегают международным правом" , – подчеркнул представитель МИД.

В прошлом году председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями аннексированного Крыма, который официальный Минск признает территорией Украины.