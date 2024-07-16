НБУ не планирует стимулировать банки покупать больше ОВГЗ

В Национальном банке Украины считают, что пока нет необходимости в том, чтобы стимулировать банки к увеличению инвестиций в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщает Экономическая правда.

В частности, там напомнили, что в январе 2023 года уже вводили возможность покрытия банками обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Однако, начиная с середины февраля текущего года, Министерство финансов вообще не размещало этот вид ОВГЗ.

"Сейчас же в таком стимулировании нет необходимости, спрос на ОВГЗ остается устойчивым благодаря привлекательным рыночным ставкам" , - подчеркивают в Нацбанке.

По подсчетам регулятора, по состоянию на 15 июля в собственности банков находилось 43% всех выпущенных правительством ОВГЗ, которые находятся в обращении.

"Справедливая стоимость ОВГЗ в портфелях банков, без учета сформированных резервов, составляет около 786 млрд грн (763 млрд грн уменьшены на сформированные резервы) и соответственно составляет около четверти от чистых активов банковской системы" , - отмечают в НБУ.

В то же время Нацбанк не видит рисков в том, что банки концентрируют столь значительные объемы своих активов в одном инструменте и считают, что это не угрожает стабильности системы.

"Это зависит от бизнес модели и профиля риска каждого конкретного банка. Можно сказать лишь, что на данный момент система имеет возможности к достаточно безопасному наращиванию объема инвестиций в ОВГЗ" , - добавляют в регуляторе.

По оценкам НБУ, в этом году банки вложат в ОВГЗ правительства 570 млрд грн (в гривневом эквиваленте), что соответствует объемам вложений в 2023 году (566 млрд грн). Сейчас правительство уже привлекло от банков 273 млрд грн.

Отметим, что сейчас Украина испытывает дефицит средств для финансирования военных действий. Ориентировочная сумма, которой не хватает до конца текущего года составляет около 500 млрд грн.

Учитывая такую существенную нехватку источников доходов бюджета, правительство готовится вносить изменения в Налоговый кодекс и повышать ставки основных налогов. По данным собеседников ЭП в правительстве и парламенте, обнародовать соответствующие изменения Министерство финансов сможет после обсуждений с Международным валютным фондом. Миссия последнего начала свою работу 16 июля.

Важно, что изменения в бюджет и Налоговый кодекс должны заработать уже с сентября. Иначе это будет представлять угрозу для стабильности финансирования военных расходов.

Кроме повышения налогов, правительство планирует покрыть дополнительную потребность на 500 млрд грн с помощью внутренних заимствований. Это потребует привлечения дополнительного ресурса банков, которые остаются крупнейшими инвесторами в ОВГЗ (после НБУ).