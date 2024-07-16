Рада проголосовала за отмену перехода на летнее время
Верховная Рада приняла решение насчет исчисления времени в Украине. Речь идет о законопроекте №4201, который предусматривает отказ от перевода часов на летнее время. Вместо этого определяется "фиксация" зимнего времени на территории нашего государства, пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.
Что именно изменится в Украине
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №4201 является:
- определение правовых основ установления единиц времени и вычисления времени в Украине
- обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате
Сторонники инициативы отмечают, что отказ от перехода на летнее время направлен на:
- защиту здоровья населения - поскольку по мнению ряда ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов может негативно влиять на самочувствие граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени
- повышение трудоспособности населения
- обеспечение защиты территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины - путем установления и закрепления на всей без исключения территории государства единого киевского времени
- содействие евроинтеграционным стремлениям Украины
Таким образом, после принятия законопроекта, вычисление времени на территории всей Украины будет осуществляться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.
То есть сезонный переход времени на территории Украины больше осуществляться не будет.
В заключительных положениях документа уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Исходя из этого, на летнее время Украина больше переходить не будет.
Основное о проекте закона
Проект закона №4201 об исчислении времени в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде еще 9 октября 2020 года.
Инициатором законопроекта выступил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам экономического развития под руководством Дмитрия Наталухи.
В марте 2021 года ВРУ приняла документ в первом чтении и за основу 227 голосами, однако впоследствии его отправили на повторное второе чтение.
В этом году парламент вернулся к довоенной идее об отказе от перевода часов.
12 июля 2024 года комитет ВРУ рекомендовал народным депутатам принять проект закона во втором чтении и целом.
16 июля парламент принял документ 261 голосом.
Кто и зачем придумал "менять" время
Перевод часов на зимнее и летнее время был введен с целью экономии энергии и лучшего использования дневного света.
Считается, что переводить часы впервые предложил в 1784 году Бенджамин Франклин, посвятив этой теме отдельную публикацию. Нововведение должно было способствовать экономии свечей в холодное время года.
Второй раз эту проблему поднял британский архитектор Уильям Уиллет в своей брошюре "Тщетный расход дневного света" в 1907 году.
Тогда король Великобритании и Ирландии Эдвард VII не стал ждать решения парламента и объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время. Позже он ввел такие же изменения в имениях Виндзор и Балморал. Стало быть, впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году.
В то же время настоящими новаторами касательно введения летнего времени исследователи считают Германию и Австро-Венгрию (это коснулось Закарпатья, Галиции и Буковины).
Во время Первой мировой войны - 30 апреля 1916 года - там передвинули стрелки часов на час вперед, а уже 1 октября 1916 года - на час назад.
19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени (с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока). В 1966 году Конгресс принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), которым ввел летнее время в мирный период.
В настоящее время часы переводят в около 72 странах мира - в большинстве государств Европейского Союза, а также в США, Канаде, Австралии, Мексике и Израиле.
В большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо был отменен.
Когда переводить часы начали в Украине
В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (во времена СССР) для экономии электроэнергии. Впоследствии перевод часов дважды в год осуществлялся согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорилось в документе.
Целью перевода часов была возможность для граждан раньше начинать свой день, дольше работать засветло и меньше использовать искусственное освещение. Кроме того, считалось, что переход на летнее время позволял экономить электроэнергию.
В то же время противники перевода стрелок отмечали, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.
Впоследствии было также доказано, что перевод часов на самом деле не помогает энергосбережению.
Почему "смена" времени может быть опасной
По мнению ряда экспертов, "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии - как физиологическом, так и психологическом.
Речь идет о том, что после перевода часовых стрелок у граждан:
- ухудшается самочувствие
- снижается работоспособность
- наблюдается значительное обострение хронических болезней
Некоторые научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем - поскольку они прерывают биологические циклы.