В Укрэнерго одбнародовали графики отключений на среду

В среду, 17 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Со ссылкой на Укрэнерго, сообщает Новое время.

В компании отметили, что с 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. С 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди, а с 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут действовать четыре очереди отключений одновременно.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что 16 июля графики отключений электроэнергии также будут действовать в течение всех суток. С 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы будут применять три очереди, сообщили в компании.

16 июля Полтаваоблэнерго сообщило, что в области с 9 утра применяется график аварийных отключений, распространяющийся на три очереди. Вслед за Полтавской областью графики аварийных отключений начали применяться еще в трех областях — Сумской, Харьковской и Днепропетровской.