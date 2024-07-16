В Укренерго оприлюднили графіки відключень на середу

У середу, 17 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом доби. З посиланням на Укренерго, повідомляє Новое время.

У компанії зазначили, що з 00:00 до 06:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень. З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги, а з 17:00 до 22:00, під час вечірнього піка споживання, діятимуть чотири черги відключень одночасно.

Раніше в Укренерго повідомляли, що 16 липня графіки відключень електроенергії також діятимуть протягом усієї доби. З 00:00 до 02:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно, в інші години застосовуватимуть три черги, повідомили в компанії.

16 липня Полтаваобленерго повідомило, що в області з 9-ї ранку застосовується графік аварійних відключень, що поширюється на три черги. Слідом за Полтавською областю графіки аварійних відключень почали застосовуватися ще в трьох областях — Сумській, Харківській та Дніпропетровській.