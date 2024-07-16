Минобороны: С 17 июля обновить данные можно будет только в ТЦК или "Резерв+"

С 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут в ТЦК и СП и приложении "Резерв+". Те, кто не обновил их вовремя, могут получить штрафы, однако не будут рассылаться автоматически. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Укринформ.

«60 дней было отведено с 18 мая на обновление своих данных, сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП и приложении "Резерв+". Многие, очевидно, откладывали на последний момент и рассчитывали на то, что инициативы депутатов, предлагавших продлить эти сроки, будут поддержаны. Но сейчас у нас такая ситуация, к сожалению, во время такой жары люди стоят действительно в очередях. Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦНАПов и на их график работы, но скопление людей есть.

И я напомнить хотел, что сегодня к 23.59 можно обновить свои данные в приложении Резерв+. И это займет несколько минут буквально. Поэтому, таким образом, можно избежать административной ответственности за выполнение норм закона. С завтрашнего дня обновление возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП, но опять же это не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура» , - сообщил Лазуткин.

Он отметил, что пока нет информации о возможном продлении сроков обновления военно-учетных данных, предусмотренных в законе о мобилизации.