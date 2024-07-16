Міноборони: З 17 липня оновити дані можна буде лише в ТЦК або "Резерв+"

З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+". Ті, хто не оновив їх вчасно, можуть отримати штрафи, однак їх не розсилатимуть автоматично. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Укрінформ.

«60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних, зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку "Резерв+". Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані. Але наразі ми маємо таку ситуацію, на жаль, під час такої спеки люди стоять дійсно в чергах. Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи, але скупчення людей наразі є.

І я нагадати хотів, що сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку Резерв+. І це займе кілька хвилин буквально. Тому таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за виконання норм закону. Від завтра оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки це не означає, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура» , - повідомив Лазуткін.

Він відзначив, що наразі немає інформації щодо можливого продовження термінів оновлення військово-облікових даних, які були передбачені в законі про мобілізацію.