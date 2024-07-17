Украина и РФ сегодня планируют провести обмен пленными – Bloomberg

Между Украиной и РФ готовится обмен пленными в рамках соглашения, которому способствовали Объединенные Арабские Эмираты. В рамках этого удастся освободить 90 захваченных российскими оккупантами украинцев.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отмечается, что обмен должен состояться утром в среду.

Как рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом, в целом Украина и РФ намерены тогда обменяться 180 пленными.

Это станет шестым обменом в этом году, осуществленным при посредничестве государства Персидского залива ОАЭ.

Также указывается, что каждая сторона планировала освободить 90 пленных, если соглашение будет исполнено, рассказали западному изданию лица, пожелавшие остаться неназванным.

"Благодаря этому обмену общее количество пленных, которых обменяли в этом году при посредничестве ОАЭ, достигнет почти 1400 человек" , - пишет Bloomberg.

Обмен пленными

Напомним, 25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с РФ. Тогда домой вернулись 90 защитников. А 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году. Также были возвращены еще девять украинцев, среди них - двое священников.

Добавим, 10 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина при поддержке ОАЭ планирует большой обмен с Россией, в ходе которого вернут военнопленных женщин.