ISW: Украинские беспилотники давят на российскую противовоздушную оборону

Региональные власти России прямо заявили, что не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и регионы должны сами противодействовать беспилотникам.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Удары украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему противовоздушной обороны.

Атаки дронов заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов.

Спутниковые снимки, полученные 6 мая, указывают на то, что российские войска сосредоточили по меньшей мере семь зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-1" вокруг резиденции главы России Владимира Путина в Валдае, Ленинградская область.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое "очаговое" покрытие ПВО (статическое покрытие одной цели) не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары с неприкрытых направлений.

Российским военным, очевидно, не хватает систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже пытаются прикрыть важные потенциальные цели в районах, которые, как сообщается, хорошо защищены в России.

Пухов призвал российских военных внедрить инновационный децентрализованный подход к защите объектов в России от украинских беспилотников и предупредил, что украинские беспилотники, вероятно, будут проникать в глубь России.

Российские военные начали формировать мобильные огневые группы. Это децентрализованные группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников "Шахед-136/131" в марте 2024 года.

Россия до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе.

Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные органы власти прямо заявили, что российские компаниям и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам.

Пухов предложил, чтобы российские военные развернули парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, но отметил, что низкий уровень производства легких самолетов в России усложнит такие усилия.

Ключевые выводы ISW за 16 июля