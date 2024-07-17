Греция продаст США более 30 самолетов F-16 для Украины – Al Jazeera

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и продать их Соединенным Штатам для дальнейшей передачи ВСУ.﻿ Об этом сообщает Al Jazeera, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По данным источников издания, Афины планируют продать эти самолеты обратно в США. Там их модернизируют и передадут Украине.

В обмен комитет Конгресса США разрешил Греции купить до 40 многоцелевых самолетов пятого поколения F-35. Страна также планирует модернизировать 82 единицы F-16 до Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя Dassault Rafale четвертого поколения.

Один из представителей ВВС Греции отметил, что продажа 32 F-16 создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны. По его словам, должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями.

F-16 для Украины

Официально передать Вооруженным силам Украины американские истребители объявляли Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды. В ряде стран уже идут учения украинских пилотов и обслуживающего персонала.

Официальный Киев отметил, что страна нуждается как минимум в 128 истребителях F-16 для противостояния России.

Этим летом Украина рассчитывает получить шесть самолетов, а до конца текущего года - до 20 единиц.

Однако такого количества истребителей будет недостаточно для паритета с российским воздушным флотом.