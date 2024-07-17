РФ за сутки потеряла 1100 военных и 43 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1110 военных, 43 артсистемы, 31 беспилотник, 11 танков и другое вооружение.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 562 510 (+1 110) человек,
- танков − 8 238 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 15 871 (+9) ед,
- артиллерийских систем − 15 411 (+43) ед,
- РСЗО − 1 120 (+1) ед,
- средств ПВО − 893 (+1) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 224 (+31) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 741 (+61) ед,
- специальной техники – 2 586 (+9) ед.