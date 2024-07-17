РФ за сутки потеряла 1100 военных и 43 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1110 военных, 43 артсистемы, 31 беспилотник, 11 танков и другое вооружение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили: