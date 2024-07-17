РФ за добу втратила 1100 військових та 43 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1110 військових, 43 артсистеми, 31 безпілотник, 11 танків та інше озброєння.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали: