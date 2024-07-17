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РФ за добу втратила 1100 військових та 43 артсистеми – Генштаб

РФ за добу втратила 1100 військових та 43 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1110 військових, 43 артсистеми, 31 безпілотник, 11 танків та інше озброєння.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 562 510 (+1 110) осіб,
  • танків − 8 238 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 15 871 (+9) од,
  • артилерійських систем − 15 411 (+43) од,
  • РСЗВ − 1 120 (+1) од,
  • засобів ППО − 893 (+1) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 224 (+31) од,
  • крилатих ракет − 2 398 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 741 (+61) од,
  • спеціальної техніки − 2 586 (+9) од.

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