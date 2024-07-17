МВД: Официально пропавшими без вести числятся 42 тысячи человек
В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в розыске находятся 42 тысячи человек. Об этом заявил начальник отдела Управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Дмитрий Богатюк, сообщает Укринформ.
"В целом с начала работы реестра в него были внесены сведения о более чем 51 тысяче человек, считавшихся пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч", – заявил он.
По словам Богатюка, у МВД есть данные и об около 7 тысячах человек, по которым сведения уже установлены.
"Это свыше 3 тысяч человек, место нахождения которых установлено и которые живы-здоровы. Подавляющее число из этих лиц - это наши бывшие военнопленные. И на сегодняшний момент имеем около 4 тысяч идентифицированных тел. Подавляющее большинство из них - наши защитники, которые считались пропавшими без вести, но в дальнейшем… были идентифицированы", - проинформировал представитель МВД.
Богатюк отметил, что более 90% производств по факту пропажи без вести лиц расследуются следователями Нацполиции.
Он акцентировал на том, что обычно так бывает, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а впоследствии подтверждается его плен.
Отдельно представитель МВД указал на такую проблему – Минобороны не отбирает образцы ДНК у военных, направляемых в зону боевых действий.
"То есть если этот вопрос по Нацполиции, по Нацгвардии, по Госпогранслужбе более-менее решен - с помощью международных партнеров, с помощью Красного Креста - у Минобороны эта проблема до сих пор существует", - заметил Богатюк.