Борис Джонсон встретился с Трампом: обсудили Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает Европейская правда.

Экс-премьер Великобритании отметил, что был рад видеть Трампа, "который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".

"Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – отметил Джонсон.

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину и выступает за предоставление ей всей необходимой помощи.

В частности, в апреле он призвал западные страны отказаться от ограничений на поставки Украине оружия, необходимого ей для победы над Россией в полномасштабной войне.