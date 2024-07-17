Борис Джонсон встретился с Трампом: обсудили Украину
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает Европейская правда.
Экс-премьер Великобритании отметил, что был рад видеть Трампа, "который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".
"Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – отметил Джонсон.
Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину и выступает за предоставление ей всей необходимой помощи.
В частности, в апреле он призвал западные страны отказаться от ограничений на поставки Украине оружия, необходимого ей для победы над Россией в полномасштабной войне.