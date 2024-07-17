Германия выделит 10 млн евро на восстановление "Охматдета" после обстрелов РФ

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии предоставит Украине 10 миллионов евро на восстановление детской больницы "Охматдет", которая была разрушена ракетным ударом РФ. Об этом в интервью Rheinische Post заявила руководительница ведомства Свенья Шульце, сообщает Европейская правда.

Эти средства будут использованы вместе со средствами других спонсоров и доноров для восстановления работы больницы и ее подготовки к зиме.

Это включает ремонт и техническое обслуживание фасадов, лечебных помещений, а также электро– и теплоснабжения.

"Уничтожение детской больницы показывает, насколько безжалостно и негуманно Россия ведет эту захватническую войну... Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места лечения для онкобольных детей в Украине больше не существует. Мы предложили украинскому правительству поддержку в реконструкции больницы, чтобы дети снова могли быстро получать необходимое им лечение" , – сказала министр.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что с февраля 2022 года Россия полностью разрушила более 210 медицинских учреждений в Украине и серьезно повредила более 1600.

Он выразил благодарность за многочисленные предложения помощи со стороны Германии после российских атак.

"Я благодарю всех за это – это гораздо больше, чем абстрактные соболезнования. Для того, чтобы бороться с последствиями российского террора, мы должны немедленно начать восстановление. Германия в очередной раз предоставила нам конкретную помощь. Выделив 10 миллионов евро, наши немецкие партнеры в очередной раз продемонстрировали лидерство" , – подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, на днях Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Заместитель главы представительства ЕС в Украине заявлял, что Евросоюз поможет с восстановлением "Охматдета".

Также Швеция готовит решение о выделении дополнительных 5 миллионов шведских крон (более 470 тысяч долларов) в виде срочной гуманитарной помощи для пострадавших в результате ракетного обстрела детской больницы "Охматдет".