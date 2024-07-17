Генштаб: Оккупанты увеличили количество штурмов на Кураховском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшее количество боев продолжает сохраняться на Покровском направлении – 24 штурма. В то же время оккупанты активизировались на Кураховском направлении, где произошло 23 боя.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 17 июля.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 КАБ. Кроме этого, произвел более 4300 обстрелов, из них 121 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Липцы, Волчанск, Глубокое, Малые Проходы, Старица, Волчанские Хутора и Ветеринарное Харьковской области; Межевое, Новоселовка Первая, Воздвиженка, Тимофеевка, Волчье, Гродовка, Большая Новоселка, Угледар, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК "Бук".

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отбивали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного. На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часового Яра, Клещеевки и Опросного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Времивском направлении враг совершил шесть штурмов наших позиций недалеко от Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло одно враждебное штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага – не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.