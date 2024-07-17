В Британии считают Китай и РФ "смертельной" угрозой

Китай представляет "смертельную" угрозу для Британии и НАТО в целом.﻿ Об этом заявил руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы сталкиваемся со смертоносным квартетом стран, которые все больше работают вместе" , - заявил он.

По его словам, Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются смертельными угрозами для Великобритании.

Заявления Робертсона имеют большое значение, так как проведённый под его руководством обзор задаст курс оборонной политики нового лейбористского правительства. По информации Министерства обороны Великобритании, документ будет опубликован в начале 2025 года и представит план действий по достижению цели, поставленной премьер-министром Киром Стармером, - выделение 2,5% от ВВП на оборону.

Робертсон, возглавлявший НАТО с 1999 по 2003 год и ранее занимавший пост министра обороны при Тони Блэре, будет руководить оборонным обзором нового правительства вместе с бывшим советником президента США и экспертом по России Фионой Хилл и Ричардом Бэрронсом, бывшим командующим Объединенным командованием сил Великобритании, ее стратегическим командным центром.

Оборона стала первым испытанием для Стармера на посту премьер-министра, поскольку он стремится заявить о себе на мировой арене как о сильном прогрессивном лидере перед лицом всплеска популизма в Европе и возможности нового президентства Дональда Трампа в США, одновременно борясь с членами своей собственной правящей Лейбористской партии, которые хотят, чтобы государственные расходы были направлены на решение других внутренних проблем, таких как социальное обеспечение.

В апреле бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил обеспокоенность по поводу злонамеренной деятельности российских шпионов в стране. Его заявление прозвучало на фоне судебного процесса, начатого в Британии, против 20-летнего мужчины, подозреваемого в работе на российскую разведку.

Следует отметить, что в марте западные СМИ сообщали о намерении Британии ужесточить ограничения для граждан Китая из-за угрозы шпионажа.