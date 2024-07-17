Червинского выпустили из СИЗО после внесения залога

Бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога благотворительным фондом Порошенко.﻿﻿ Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Украинская правда.

"Роман Червницкий на свободе! Возле СИЗО в Кропивницком его встретили семья, депутаты Европейской солидарности, которые были на всех судилищах, люди доброй воли, которые поддерживали Романа" , – сообщила она.

Перед этим благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко внес залог за бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского. 5-й президент Украины обнародовал соответствующую платежку.

Экс-разведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Решение о залоге принял апелляционный суд Кропивницкого.

Предыстория:

20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".

21 апреля 2023 года Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.

А уже 24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.

Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.

В декабре 2023 года Червинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.