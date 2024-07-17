"Укрэнерго" увеличило ограничения на среду из-за жары

В среду, 17 июля, из-за жары отключения для четырех очередей потребителей одновременно начнутся с 11:00, а не с 17:00, как планировалось вчера.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Из-за роста потребления от жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди" , – отметили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что сегодня жара удержится на максимальной отметке, соответственно потребление также прогнозируется на рекордном уровне, что существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

Также сообщили, что энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера выходило из строя на одном из энергообъектов. Аварийные отключения во всех областях отменены. В настоящее время действуют графики почасовых отключений.

Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе импорт останутся на пониженном уровне. Планируется за сутки запланированный импорт из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общим объемом 24 959 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 271 МВт.

Из-за грозы и швейного ветра на утро остаются без энергопитания полностью и частично 166 населенных пунктов в Закарпатье и Львовской области. По другим причинам на утро остаются обесточенными 493 населенных пункта.

Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.