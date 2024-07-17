"Укренерго" збільшило обмеження на середу через спеку

У середу, 17 липня, через спеку відключення для чотирьох черг споживачів одночасно почнуться з 11:00, а не з 17:00, як планувалося вчора.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

"Через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги" , – зазначили в компанії.

В "Укренерго" зазначили, що сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Також повідомили, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень.

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини загальним обсягом 24 959 МВт*год, з максимальною потужністю 1 271 МВт.

Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 166 населених пунктів на Закарпатті та Львівщині. З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 493 населених пункти.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Чернігівській областях.