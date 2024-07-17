Бельгия инвестирует в восстановление Украины 150 млн евро: подписано соглашение

Бельгия и Украина подписали соглашение, которое запускает сотрудничество в сфере восстановления и предусматривает инвестиции на сумму около 150 млн евро в течение четырех лет, сообщает Европейская правда.

17 июля премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, украинский премьер Денис Шмыгаль и бельгийский министр по международному сотрудничеству Каролин Генне во время церемонии, проходившей по видеосвязи, подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее инвестиции в восстановление Украины объемом 150 млн евро в течение четырех лет.

Соглашение позволяет Бельгийскому агентству по сотрудничеству Enabel участвовать в восстановлении пострадавших регионов Украины. Основная деятельность планируется в Киевской и Черниговской областях, куда Каролин Генне приезжала в феврале этого года для ознакомления с ситуацией.

Сотрудничество предусматривает восстановление критической инфраструктуры и обустройство комфортных укрытий в школах.

Первый транш объемом 20 млн евро направят на децентрализованные энергетические установки в Киеве и пригородах перед следующей зимой, с акцентом на больницы. Бельгия поддержит также установку генераторов и солнечных панелей в медицинских учреждениях и школах.