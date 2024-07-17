Безуглая окончательно вышла из фракции "Слуга народа"

Народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа", сообщает Украинская правда.

По словам нардепа Ярослава Железняка, во время заседания Верховной Рады сообщили, что Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. Во фракции "Слуга народа" остается 233 человека.

Перед этим на своей странице в Facebook Безуглая написала, что не разделяет взглядов и методов работы своих коллег по фракции в Раде и в своем комитете.

Прямая речь Безуглой:

"Приоритеты коллег в комитете мне не понятны.

Представители моей фракции в Комитете объединяются с оппозицией в вопросах саботажа, а не выполнения своей миссии законодательства и контроля над сектором национальной безопасности и обороны. Они работают совместно с фракциями "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" по этому поводу. И все это делается "подковерно".

Такие критические реформы, как о государственной тайне, СБУ, военной полиции, новые уставы ВСУ на замену советским и т.д., которые планировались с 2019 года, задавлены Комитетом. Что-то удалось перенести в другие комитеты, что-то - в ведомства внутрь (как реформа СБУ частично), а что-то - совсем нет.

После моего уже открытого конфликта с Комитетом на почве критики военного руководства и закона о мобилизации наибольшие атаки я получала от членов "родной" фракции.

Итак, принимая во внимание вышеупомянутую сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Направила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга Народа".

Напомним, Безуглая еще в январе 2024 года заявляла, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".