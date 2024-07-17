Под Львовом столкнулись автобус и грузовик: четверо погибших

17 июля во Львовском районе столкнулись маршрутный автобус и автопоезд. В аварии погибли четверо людей, еще 7 пострадали, в том числе 4-летний ребенок.﻿ Об этом сообщили в полиции Львовской области, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 июля, около 10.10, на автодороге "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района" , - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов - Выбрановка" и автопоезд "МАН".