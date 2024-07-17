Під Львовом зіткнулися автобус та вантажівка: четверо загиблих
17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд. В аварії загинули четверо людей, ще 7 постраждали, зокрема 4-річна дитина. Про це повідомили у поліції Львівської області, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10.10, на автодорозі "Мукачево - Івано-Франківськ - Львів" в межах села Давидів, Львівського району", - йдеться у повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів - Вибранівка" та автопоїзд "МАН".
"Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні", - додали в поліції.