Під Львовом зіткнулися автобус та вантажівка: четверо загиблих

17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд. В аварії загинули четверо людей, ще 7 постраждали, зокрема 4-річна дитина.﻿ Про це повідомили у поліції Львівської області, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10.10, на автодорозі "Мукачево - Івано-Франківськ - Львів" в межах села Давидів, Львівського району" , - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів - Вибранівка" та автопоїзд "МАН".