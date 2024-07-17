Германия может уменьшить военную помощь Украине на 50% в 2025 году

Правительство Германии утвердило проект бюджета на 2025 год, споры по которому продолжались много месяцев, сообщает Европейская правда.

Федеральное правительство Германии утвердило проект бюджета на 2025 год, сопровождаемый мерами по стимулированию экономики, и передает его в Бундестаг.

Запланированные расходы составляют 480,6 млрд евро, с соблюдением максимального порога расходов (так называемого "долгового тормоза"). Однако на 2024-2025 год все равно закладывают новые долги на более 94 млрд евро. Новые заимствования в 2025 году составят 43,8 млрд евро.

Бундестаг начнет рассмотрение проекта с сентября и ожидаемо утвердит дополнительный бюджет на 2024 год 8 ноября, а бюджет на 2025 год – 29 ноября. К тому времени в них могут вносить изменения.

Проект предусматривает увеличение расходов на оборону на 1,3 млрд – до более 53 млрд евро. Это меньше, чем изначально хотел министр обороны Борис Писториус, который настаивал на 6 млрд евро, и вероятно в парламенте еще будут бурные дискуссии по увеличению оборонных расходов.

В дополнение к собственно оборонному бюджету, 22 млрд евро из финансируемого долговыми средствами спецфонда предусмотрены на совершенствование оборудования для Бундесвера.

На военную помощь Украине закладывают до 4 млрд евро, тогда как в бюджете на 2024 год было почти 8 млрд.