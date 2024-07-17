Европарламент осудил "миротворческие визиты" Орбана

Европейский парламент на пленарном заседании в среду, 17 июля, большинством голосов одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой, в частности, осудил несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Европейская правда.

Резолюция, которую поддержали 495 евродепутатов из 679 голосовавших, подтверждает поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Оно осуждает недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, "подчеркивает, что во время этого визита он не представлял ЕС, и считает этот визит вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики".

Большинство Европарламента осудило злоупотребление Венгрией своим председательством в Совете ЕС и призвало ее снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.

В резолюции содержатся призывы продолжать военную, финансовую и другую помощь Украине, поддержка вступления Украины в Европейский Союз, использование замороженных российских активов. Отдельно там осуждается российский обстрел "Охматдета" и гибридные атаки России против ЕС.

В связи с этим Европарламент призывает Совет ЕС "продолжать и расширять свою политику санкций против России и Беларуси, одновременно осуществляя мониторинг, пересмотр и повышение ее эффективности и влияния".

Подчеркнем, что резолюция в поддержку Украины стала первым документом, принятым Европейским парламентом после июньских выборов. Предложение еврогруппы "Патриоты за Европу" осудить покушение на Дональда Трампа, выдвинутое ранее, отклонили.

Еврокомиссия ранее решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.