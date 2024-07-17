Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтийским морем

Финские и шведские истребители осуществили перехват двух российских военных самолетов над Балтийским морем.﻿ Об этом заявили в Объединенном командовании Воздушных сил НАТО, сообщает Европейская правда.

Объединенный центр воздушных операций НАТО в немецком городе Юдем 15 июля сообщил, что над Балтийским морем над международными водами фиксируют два российских истребителя, направляющихся из Калининградской области в основную часть РФ.

Их заметили также финские и шведские мониторинговые центры, после чего обе страны подняли своих пилотов для перехвата. Российские истребители не имели плана полета, не держали связь с гражданскими авиадиспетчерами и не использовали сигналов транспондера.

"Финские и шведские истребители осуществили перехват в тесной координации с Объединенным центром воздушных операций НАТО. Это рутинная задача подтверждает уровень интеграции обоих союзников" , – отметили в коммюнике.

Напомним, в июне Швеция зафиксировала нарушение воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24 впервые с тех пор, когда стала полноправным членом НАТО.

Перед тем о похожем инциденте заявила Финляндия, это также был первый подобный случай с момента вступления страны в НАТО в прошлом году.