НАБУ начало производство в отношении заместителя директора ГБР - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении первого заместителя директора ГБР Александра Удовиченко - фигуранта расследования в котором оказалось, что он живет в незадекларированной элитной квартире.﻿ Об этом говорится в ответе НАБУ для hromadske, сообщает Экономическая правда.

В письме НАБУ отмечается, что они изучили расследование hromadske и провели информационно-аналитическую работу, по результатам которой начали досудебное расследование.

Как пояснили в НАБУ, больше информации они не могут предоставить, поскольку состояние расследования составляет тайну следствия, разглашение которой может повредить уголовному производству.

Ранее журналисты-расследователи выяснили, что Удовиченко живет в квартире в одном из самых элитных ЖК Киева, однако в декларации чиновника упоминаний об этой недвижимости нет.