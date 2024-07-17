НАБУ розпочало провадження щодо заступника директора ДБР - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо першого заступника директора ДБР Олександра Удовиченка — фігуранта розслідування у якому виявилося, що він живе у незадекларованій елітній квартирі. ﻿Про це йдеться у відповіді НАБУ для hromadske, повідомляє Економічна правда.

У листі НАБУ зазначається, що вони вивчили розслідування hromadske та провели інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої розпочали досудове розслідування.

Як пояснили в НАБУ, більше інформації вони не можуть надати, оскільки стан розслідування становить таємницю слідства, розголошення якої може зашкодити кримінальному провадженню.

Раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва, проте в декларації посадовця згадок про цю нерухомість немає.