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Стратегия морской безопасности Украины: В ОП обнародовали детали указа

Стратегия морской безопасности Украины: В ОП обнародовали детали указа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины. Со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В документе говорится, что Украина является морским государством и противостоит широкомасштабной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Для Украины важно восстановление контроля над временно оккупированными территориями, морским побережьем, собственными морскими пространствами, а также восстановление и обеспечение безопасности морских путей.

Стратегия морской безопасности Украины базируется на четырех принципах:

  • оборона и безопасность – развитие морских оборонных возможностей для сдерживания и отражения агрессии, минимизации внешних угроз;
  • устойчивость – способность морского и речного потенциала адаптироваться к изменениям среды безопасности, поддерживая устойчивое функционирование;
  • развитие – развитие и укрепление морского потенциала для обеспечения национальных интересов и обеспечения безопасности на море;
  • взаимодействие – укрепление межведомственных связей и стратегических отношений с другими государствами для развития сотрудничества и национальной безопасности Украины.

Приоритеты морской безопасности Украины:

  • защиту прав и интересов граждан;
  • отпор агрессии РФ по морским направлениям и вытеснению агрессора с территории Украины;
  • восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • обеспечение устойчивого мира;
  • превращение Украины в мощное морское государство, развитие военно-морского потенциала;
  • обеспечение судоходства согласно международным нормам;
  • членство в ЕС, НАТО и развитие международных форматов безопасности;
  • превращение Черного и Азовского морей в мирные, открытые для торговли и судоходства.

Цели Украины по морской безопасности:

  • повышение возможности ВМС и Морской охраны ГНСУ для эффективного противодействия агрессии и реагирования на угрозы;
  • деоккупация временно оккупированных побережий и морских зон;
  • обеспечение суверенитета в морских просторах Украины;
  • устойчивое развитие морской и речной промышленности, торговли, туризма, образования и науки;
  • получение компенсаций и восстановление поврежденной инфраструктуры;
  • восстановление международного мира и безопасности в Азовском, Черном, Средиземном и Балтийском морях;
  • преодоление последствий боевых действий, предотвращение загрязнения морей и рек, улучшение их экологического состояния.

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