Стратегия морской безопасности Украины: В ОП обнародовали детали указа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины. Со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В документе говорится, что Украина является морским государством и противостоит широкомасштабной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Для Украины важно восстановление контроля над временно оккупированными территориями, морским побережьем, собственными морскими пространствами, а также восстановление и обеспечение безопасности морских путей.

Стратегия морской безопасности Украины базируется на четырех принципах:

оборона и безопасность – развитие морских оборонных возможностей для сдерживания и отражения агрессии, минимизации внешних угроз;

– развитие морских оборонных возможностей для сдерживания и отражения агрессии, минимизации внешних угроз; устойчивость – способность морского и речного потенциала адаптироваться к изменениям среды безопасности, поддерживая устойчивое функционирование;

– способность морского и речного потенциала адаптироваться к изменениям среды безопасности, поддерживая устойчивое функционирование; развитие – развитие и укрепление морского потенциала для обеспечения национальных интересов и обеспечения безопасности на море;

– развитие и укрепление морского потенциала для обеспечения национальных интересов и обеспечения безопасности на море; взаимодействие – укрепление межведомственных связей и стратегических отношений с другими государствами для развития сотрудничества и национальной безопасности Украины.

Приоритеты морской безопасности Украины:

защиту прав и интересов граждан;

отпор агрессии РФ по морским направлениям и вытеснению агрессора с территории Украины;

восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины;

обеспечение устойчивого мира;

превращение Украины в мощное морское государство, развитие военно-морского потенциала;

обеспечение судоходства согласно международным нормам;

членство в ЕС, НАТО и развитие международных форматов безопасности;

превращение Черного и Азовского морей в мирные, открытые для торговли и судоходства.

Цели Украины по морской безопасности: