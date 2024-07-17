Стратегія морської безпеки України: В ОП оприлюднили деталі указу
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. В Офісу президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
У документі зазначається, що Україна є морською державою та протистоїть широкомасштабній збройній агресії зі сторони Російської Федерації. Для України важиливе відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, морським узбережжям, власними морськими просторами, а також відновлення і гарантування безпеки морських шляхів.
Стратегія морської безпеки України базується на чотирьох засадах:
- оборона та безпека – розвиток морських оборонних спроможностей для стримування та відбиття агресії, мінімізації зовнішніх загроз;
- стійкість – здатність морського та річкового потенціалу адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримуючи стале функціонування;
- розвиток – розбудова та зміцнення морського потенціалу для забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі;
- взаємодія – зміцнення міжвідомчих зв'язків і стратегічних відносин з іншими державами для розвитку співробітництва та національної безпеки України.
Пріоритети морської безпеки України:
- захист прав та інтересів громадян;
- відсіч агресії РФ з морських напрямків та витіснення агресора з території України;
- відновлення суверенітету та територіальної цілісності України;
- забезпечення сталого миру;
- перетворення України на потужну морську державу, розвиток військово-морського потенціалу;
- забезпечення судноплавства згідно з міжнародними нормами;
- набуття членства в ЄС, НАТО та розвиток міжнародних форматів безпеки;
- перетворення Чорного та Азовського морів на мирні, відкриті для торгівлі та судноплавства.
Цілі України щодо морської безпеки:
- підвищення спроможності ВМС та Морської охорони ДПСУ для ефективної протидії агресії та реагування на загрози;
- деокупація тимчасово окупованих узбережжя та морських зон;
- забезпечення суверенітету в морських просторах України;
- стійкий розвиток морської та річкової індустрії, торгівлі, туризму, освіти та науки;
- отримання компенсацій та відбудова пошкодженої інфраструктури;
- відновлення міжнародного миру та безпеки в Азовському, Чорному, Середземному та Балтійському морях;
- подолання наслідків бойових дій, запобігання забрудненню морів та річок, поліпшення їх екологічного стану.