Стратегія морської безпеки України: В ОП оприлюднили деталі указу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.﻿ В Офісу президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

У документі зазначається, що Україна є морською державою та протистоїть широкомасштабній збройній агресії зі сторони Російської Федерації. Для України важиливе відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, морським узбережжям, власними морськими просторами, а також відновлення і гарантування безпеки морських шляхів.

Стратегія морської безпеки України базується на чотирьох засадах:

оборона та безпека – розвиток морських оборонних спроможностей для стримування та відбиття агресії, мінімізації зовнішніх загроз;

– розвиток морських оборонних спроможностей для стримування та відбиття агресії, мінімізації зовнішніх загроз; стійкість – здатність морського та річкового потенціалу адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримуючи стале функціонування;

– здатність морського та річкового потенціалу адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримуючи стале функціонування; розвиток – розбудова та зміцнення морського потенціалу для забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі;

– розбудова та зміцнення морського потенціалу для забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі; взаємодія – зміцнення міжвідомчих зв'язків і стратегічних відносин з іншими державами для розвитку співробітництва та національної безпеки України.

Пріоритети морської безпеки України:

захист прав та інтересів громадян;

відсіч агресії РФ з морських напрямків та витіснення агресора з території України;

відновлення суверенітету та територіальної цілісності України;

забезпечення сталого миру;

перетворення України на потужну морську державу, розвиток військово-морського потенціалу;

забезпечення судноплавства згідно з міжнародними нормами;

набуття членства в ЄС, НАТО та розвиток міжнародних форматів безпеки;

перетворення Чорного та Азовського морів на мирні, відкриті для торгівлі та судноплавства.

Цілі України щодо морської безпеки: