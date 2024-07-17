В Киеве зафиксировали падение обломков во время работы ПВО - Кличко

В Киеве во время работы ПВО произошло падение обломков, повреждений не обнаружено. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмме .

"В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место", - говорится в сообщении.

По дальнейшей информации, последствий обстрелов не обнаружено.

"Последствий обстрела, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы пока не обнаружено" , - сообщил Виталий Кличко в Телеграмме .

Не игнорируем сигналы тревоги! За этот вечер они уже звучали трижды. Враг – коварный и циничный, добавляет городской голова.