У Києві зафіксували падіння уламків під час роботи ППО - Кличко

У Києві під час роботи ППО сталося падіння уламків, пошкоджень не виявлено.Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце", - йдеться у дописі.

За подальшою інформацією, наслідків обстрілу не виявлено.

"Наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено" , - повідомив Віталій Кличко у Телеграмі.

Не ігноруємо сигнали тривоги! За цей вечір вони вже лунали тричі. Ворог - підступний і цинічний, додає міський голова.