Российским компаниям все труднее осуществлять платежи с Китаем – Bloomberg

После последнего пакета санкций США стало очень тяжело или даже невозможно совершать прямые платежи из Китая в Россию, даже с использованием юаня.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Топ-менеджеры трех российских экспортеров сырья сказали агентству, что торговля с Китаем стала азартной игрой, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или откладываются.

У некоторых китайских покупателей российских сельскохозяйственных товаров в этом месяце возникли проблемы с платежами, сообщил представитель российской сельскохозяйственной фирмы.

Проблема касается не только таких товаров как металлы и сельское хозяйство, но и других отраслей промышленности. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт транспортных средств и автозапчастей из Китая, ныне основного поставщика страны, может прекратиться из-за сбоев с расчетами.

Эти задержки произошли после того, как в июне США расширили параметры для определения того, следует ли вводить вторичные санкции, расширив определение военно-промышленной базы России.

Агентство пишет, что в июльском отчете о макроэкономических и финансовых тенденциях центральный банк РФ отметил, что он наблюдал "снижение степени открытости в российской экономике, что отражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП, а также в увеличении роли внутреннего спроса и производства".

По данным Bloomberg, с конца прошлого года Россия испытывает трудности в операциях с другими крупными торговыми партнерами, включая Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, поскольку давление США на кредиторов замедляет операции. Торговля с Индией также столкнулась с препятствиями, поскольку рупия не полностью конвертируема.

Главный торговый партнер РФ

Китай стал главным торговым партнером России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор торговля между двумя странами выросла более чем на 60% до 240 миллиардов долларов в 2023 году, причем Россия опередила Германию, Австралию и Вьетнам в списке главных торговых партнеров Пекина, свидетельствуют данные китайской таможни. В настоящее время на юань приходится около 40% экспортно-импортных платежей России и более половины стоимости на российском валютном рынке.

Эффект американских санкций

Хотя Китай не присоединился к Западу во введении санкций против России, платежи между двумя странами сталкиваются с препятствиями с декабря, когда США угрожали наложить дополнительные санкции на банки, способствующие торговле с российской военной промышленностью. Российские компании сообщили местным СМИ в июне, что проблема была решена с помощью небольших региональных банков после того, как российский диктатор Владимир Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпином в мае, но затем США расширили свои критерии санкций.

"Санкции США и угроза вторичных санкций уже привели к росту числа банков в Китае, которые не хотят производить платежи и внешнеторговые расчеты с Россией" , - сказал российский аналитик Александр Потавин.

Однако те, кто часто сталкивается с проблемами, могут найти альтернативные способы оплаты, в том числе посредством криптовалют или маршрутизации транзакций через бывшие советские республики, такие как Казахстан или Узбекистан, даже если это увеличивает расходы.

"Явного обвала импорта из-за отставания мы пока не видим, но импорт в рублях уже начал снижаться" , - сказал Дмитрий Полевой, инвестиционный директор московской Astra Asset Management, имея в виду задержки в обработке платежей.

Импорт в рублях как доля ВВП "заметно снижается после восстановления в 2023 году".

Торговля все еще происходит, но она, конечно, более дорогая из-за значительно возросших расходов на осуществление платежей, сказал один из источников Bloomberg.