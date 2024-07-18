ISW: Российские медиа готовят россиян к длительной войне

Российские государственные СМИ отредактировали комментарии заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, заявив, что он сказал, что украинское государство не будет существовать до 2034 года. Таким образом они готовят российскую общественность к длительной войне в Украине, пообещав, что Россия завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение десяти лет.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Медведев в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" (АиФ) 17 июля заявил, что "не зря" Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может вступить в альянс в течение следующих десяти лет, и сделал вывод, что Украина "никогда" не вступит в НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому "вполне возможно, что пресловутой страны 404 [пренебрежительное использование кода компьютерной "ошибки" 404, что означает, что Украина не является реальным государством] также не будет существовать.

Аналитики института отметили, что Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование к 2034 году - скорее, это был косвенный подтекст его заявлений, - но российские СМИ, включая кремлевскую ленту новостей ТАСС, немедленно начали публиковать статьи с такими заголовками, как "Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году" и "Медведев предсказал исчезновение Украины к 2034 году".

То, как российские СМИ сейчас редактируют заявления Медведева, имеет несколько последствий. Прежде всего, прямое предположение, что Россия сможет "уничтожить Украину" до 2034 года, является обещанием российской общественности, что Россия сможет выиграть войну и достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия. Это создает осторожные информационные условия и общественные ожидания относительно войны, которая продлится еще одно десятилетие, но которая завершится желаемой для России "победой".

Этот российский нарратив также прямо и решительно подрывает отдельные попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что Россия готова "вести переговоры" о "мире" с Украиной, и еще больше подчеркивает, что единственной желаемой конечной целью войны для Кремля является полное уничтожение украинского государства и народа.

Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если российские условия предусматривают уничтожение Украины и ее народа в течение следующих десяти лет.

Ключевые выводы ISW за 17 июля