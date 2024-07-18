Генштаб: За сутки на фронте больше всего столкновений на Торецком направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Торецком направлении - 29. Также украинские военные отразили 26 вражеских штурмов на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 18 июля.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар одной ракетой, 67 авиационных ударов, задействовав, в частности, 104 УАБ. Кроме этого, совершил 4605 обстрелов, 94 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Малые Проходы, Старица, Синковка Харьковской области; Терны, Лиман, Макеевка, Спорное, Часов Яр, Доброполье, Северное, Торецк, Александрополь, Уманское, Покровск, Желательное, Прогресс, Архангельское, Екатериновка, Урожайное и Водяное Донецкой области; Гуляйполе, Лобково, Ровнополь, Каменское и Пятихатки в Запорожье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.

В Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов вблизи Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили десять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Спорного, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.

В Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часового Яра.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 29 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка. Наносил авиаудары УАБами.

На Покровском направлении украинские воины отразили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил три штурма наших позиций возле Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровно, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины.