Эстония также запретила въезд авто с белорусской регистрацией

Эстония вслед за Латвией и Литвой также запретила въезд легковым автомобилям с выданными в Беларуси регистрационными номерами, сообщает Европейская правда.

Как отметили в МИД Эстонии, транспортные средства с белорусскими номерами не могут въезжать в Эстонию через пограничные пункты, независимо от причин пребывания владельца или пользователя в Эстонии или ЕС.

В МИД Эстонии добавили, что это решение связано с ужесточением санкций ЕС против Беларуси, которые включают, среди прочего, запрет на ввоз автомобилей с белорусскими номерами в ЕС.

В отдельных случаях государство-член ЕС может сделать исключение, в частности, по гуманитарным соображениям и для автомобилей с дипломатическими номерами.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами в ЕС является справедливым, поскольку белорусский режим непосредственно помогает осуществлять и поддерживать российскую агрессию в Украине.

"Если их внедрять вместе, ограничения будут более эффективными и дадут возможность повысить цену для белорусского режима за его соучастие в агрессии и предотвратить обход санкций, наложенных на Россию" , – сказал Цахкна, добавив, что, несмотря на запрет, Эстония продолжит поддерживать белорусских граждан, которые вынуждены покинуть страну из-за репрессий.

Транспортное средство с белорусскими регистрационными номерами в Эстонии должно быть перерегистрировано в течение от пяти дней до 12 месяцев, в зависимости от ситуации, согласно эстонскому закону о дорожном движении.

Кроме того, транспортное средство необходимо задекларировать на таможне не позднее шести месяцев и уплатить ввозную пошлину или подать заявление на освобождение от нее.

Напомним, с 16 июля легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию. Об аналогичном запрете накануне объявила Литва.