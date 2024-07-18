Взятка в Офисе генпрокурора: одного из фигурантов взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о взятке в Офисе генпрокурора. Прокурора взяли под стражу с возможностью выйти под залог.﻿ Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Высший антикоррупционный суд 18 июля избрал меру пресечения прокурору Офиса генпрокурора, разоблаченного на взятке в 170 тысяч долларов.

Суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн гривен залога.

Если фигурант выйдет под залог, на него наденут электронный браслет.

Что известно о деле

16 июля правоохранители сообщили, что на взятке разоблачили двух прокуроров Офиса генпрокурора. Один из них был задержан на рабочем месте.

Как установило следствие, прокуроры получили 170 тысяч долларов в обмен на обещание закрыть уголовное производство и снять арест с имущества, арестованного в рамках этого производства.