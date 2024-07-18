В Эстонии собрали 60 тысяч евро на восстановление "Охматдета": сбор продолжается

Фонд помощи Таллиннской детской больницы собрал целевое пожертвование в размере 60 тысяч евро от жителей Эстонии на восстановление детской больницы "Охматдет", которая была разрушена в результате удара РФ, сообщает Европейская правда.

Сбор средств начался сразу после сообщения о ракетном ударе РФ по больнице.

По словам руководителя Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инны Крамер, сумма в 60 тысяч евро не окончательная. Сбор пожертвований будет продолжен до тех пор, пока киевская больница в этом нуждается.

Связь между Фондом помощи Таллиннской детской больницы и киевской больницей "Охматдет" осуществляет Инна Караульщикова, основательница неприбыльного объединения "Лелека", который помогает украинским беженцам в Эстонии, а также гражданскому населению в Украине.

По ее словам, сейчас "Охматдет" пытается максимально оперативно возобновить работу и расставить приоритеты, чтобы оптимально распределить поступающую помощь.

Накануне стало известно, что Германия предоставит Украине 10 млн евро на восстановление детской больницы "Охматдет", которая была разрушена ракетным ударом РФ.

На днях Литва перечислила 1 млн евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.