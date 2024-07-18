12% украинцев хотели бы дружеских отношений с Россией - опрос

В мае 2024 года 75% украинцев убеждены, что отношения с Россией должны быть с закрытыми границами, визами и таможнями.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Только 12% хотели бы, чтобы страны были дружественными, и только 0,3% хотели бы объединение стран в одну.

Эволюция взглядов

Как отмечают социологи, перед Революцией Достоинства большинство украинцев (70%) хотели видеть страны независимыми, но дружественными государствами. Только 15% настаивали на том, что отношения должны быть с закрытыми границами, визами, таможнями. Причем достаточно значимая доля респондентов (12%) желали даже объединения в одно государство.

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе значительно возросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами (с 15% до 44%), хотя все равно 48% считали, что страны должны оставаться дружественными (доля тех, кто выступал за объединение снизилось до 5%).

Сразу после широкомасштабного вторжения до 79% выросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией. К маю 2024 года показатель остается практически неизменным и фактически немного снизился.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, абсолютное большинство украинцев хотят ограждения от России и россиян.

"В 2020 году 57% украинцев верили, что в будущем Украина сможет нормализовать отношения с Россией, но сейчас можно уверенно говорить, что абсолютное большинство украинцев (справедливо) не хотят иметь ничего общего с Россией и россиянами и на много лет будут их воспринимать как врагов" , - сказал он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.