Рада повысила акцизы на топливо: как изменятся цены

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Первое повышение запланировано на 1 сентября 2024 года.﻿ Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его данным, проект №11256-2 поддержал 231 народный депутат.

Он также сообщил, что была поддержана правка №267 о повышении акцизов на автогаз.

Как вырастут цены

С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.

Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды топливо установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Ранее Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия, чтобы обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Напомним, розничные цены на бензин в Украине выросли в июне 2024 года на 1%. Дизельное топливо и автогаз немного подешевели.

Средние розничные цены 28 июня на бензин А-95 составили 56,52 гривны за литр (+0,54 гривны в месяц), на дизельное топливо 52,65 гривны за литр (-0,08 гривны), на автогаз 26,60 гривны за литр (-0,07 гривны).