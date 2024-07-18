Зеленский призвал Европу взять пример с Черчилля

Европа должна сохранить единство перед лицом общего врага, следуя примеру Уинстона Черчилля. Это будет означать, что Путин сделал ошибку и не сможет создать спланированный раздел.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Сейчас мы на пленарном заседании и действительно это место ассоциируется прежде всего с Уинстоном Черчиллем. И этот дворец связан не только с ним. Среди многих других, конечно, мы помним его и отдаем ему уважение. Ведь именно он сделал очень многое". " , - сказал украинский президент.

По словам Зеленского, храбрость Черчилля сделала из него того, кем он стал, отметив борьбу политика за Европу и ее ценности.

"Но останется ли Европа континентом, который не будет сдаваться перед лицом тиранов? Будет ли Европа континентом свободных наций и общин, которые не боятся бороться? Мы все видим, насколько храбрость предыдущих поколений помогает нам" , - отметил Зеленский.

Наследие предыдущих поколений

Президент Украины подчеркнул, что предыдущие поколения создали мирную в течение длительного периода времени Европу, поэтому сейчас сотрудничество европейских партнеров должно сделать то же самое.

"Чтобы дети наших народов, наших наций могли в дальнейшем оглянуться на нас, то, что мы сделали, то, что мы пообещали" , - отметил Зеленский.

"Мы должны быть вместе. И это значит, что Путин промазал. Он не смог создать раздел в Европе. Европа должна быть решительной в сохранении этой ценности" , - сказал Зеленский.

В то же время украинский президент подчеркнул, что каждый сам выбирает свое наследство, которое оставит за собой.

"Но если кто-то в Европе пытается "решить свои вопросы за спиной других, за счет другого, если кто-то хочет содействовать войне, обещать что-то против наших общих интересов за счет, скажем, Украины или других стран, то почему в таком случае нам вообще нужно обращать внимание на тех людей?" , - задал вопрос Зеленский, отметив, что Европейский союз и НАТО могут решать вопросы без таких людей.

Визит Зеленского в Британию

Напомним, сегодня Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Анонсировалось, что он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

В ходе визита украинский президент также планирует встречу с британским монархом Его Величеством Королем Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний.

В ходе встречи лидер Украины планирует подписать соглашение о двустороннем сотрудничестве в ОПК.