Банкиры ожидают существенный рост курса доллара в течение года

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и население ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это значительно выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).

Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 42,80 грн/доллар (последние данные за июнь).

Население прогнозирует курс на уровне 42,51 грн/доллар (данные за июнь).

Руководители предприятий ждут курса на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).

Рост курса доллара

Напомним, рост курса доллара ускорился в последние недели. НБУ едва ли не каждый день повышает курс до исторического максимума. На 18 июля курс достиг 41,46 грн/доллар.

В НБУ уже заявили, что готовы предпринять меры для стабилизации валютного рынка, поскольку ситуация начала угрожать ценовой стабильности.