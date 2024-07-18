Урсулу фон дер Ляйен переизбрали президентом Еврокомиссии

Европейский парламент на заседании в четверг, 18 июля, переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок, сообщает Европейская правда.

За назначение фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284.

Голосование было тайным, поэтому до последнего не было известно, удастся ли главе Еврокомиссии получить достаточно поддержки для переназначения.

Представители еврогруппы "Левых" перед тем предлагали отложить голосование за фон дер Ляйен, сославшись на решение Суда ЕС относительно ее роли в закупке вакцин против коронавируса, но подавляющее большинство депутатов выступило против.

В своей предвыборной программе фон дер Ляйен пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, а также ввести новые должности в Еврокомиссии – в частности, комиссаров по вопросам обороны, строительства жилья, Средиземноморского региона и рыболовства.

Она также пообещала способствовать конкурентоспособности Евросоюза и интеграции в него Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должности председателя Европейской комиссии согласовали лидеры ЕС на неформальном саммите в конце июня, вместе с другими топ-чиновниками Евросоюза.

Назначение фон дер Ляйен еще не означает начала работы нового состава Еврокомиссии: Европарламент должен одобрить кандидатуры всех комиссаров, на что могут уйти недели.В 2019 году Еврокомиссия начала работу 1 декабря.