Кабмин запретил отключать электричество на прифронтовых территориях
Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Экономическая правда.
"Добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", - заявил он.
Кроме того, Шмыгаль сообщил, что правительство улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.
Напомним, из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.