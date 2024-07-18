Кабмин запретил отключать электричество на прифронтовых территориях

Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Экономическая правда.

"Добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны" , - заявил он.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что правительство улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.

Напомним, из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.