НАБУ опубликовало записи разговоров "слуги" Задорожнего об откате
НАБУ опубликовало записи разговоров народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного с сельским головой на Сумщине, где они обсуждают откат для нардепа и местных правоохранителей. Со ссылкой на пресс-службу НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сельский голова: Значит, мы с вами переговорили, что 11 и 4, да?
Нардеп: 10 і 4
Сельский голова: 10 и 4 процента, это же мы берем от стоимости проекта?
Нардеп: Угу.
Сельский голова: 4 тогда, как вы говорите, то это милиции
Нардеп: Там смотри, если все ок, да, то потом
Сельский голова: А их три службы
Нардеп: Это все там вместе, все вместе", - говорится в разговоре.
Напомним, в рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% - местным правоохранителям, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.
Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему сообщено о подозрении.
Задорожный прокомментировал подозрение от НАБУ: "Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал".
17 июля следственный судья ВАКС применил меру пресечения к народному депутату из фракции "Слуга народа" Николаю Задорожному в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.