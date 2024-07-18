НАБУ опублікувало записи розмов "слуги" Задорожнього про відкат

НАБУ опублікувало записи розмов народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Задорожного із сільським головою на Сумщині, де вони обговорюють відкат для нардепа та місцевих правоохоронців. З посиланням на пресслужбу НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сільський голова: Значить, ми з вами переговорили, що 11 та 4, так?"

Нардеп: 10 і 4

Сільський голова: 10 та 4 відсотки, це ж ми беремо від вартості проекту?

Нардеп: Угу.

Сільський голова: 4 тоді, як ви кажете, то це міліції

Нардеп: Там дивись, якщо все ок, так, то потім

Сільський голова: А їхні три служби

Нардеп: Це все там разом, усі разом" , - йдеться у розмові.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, йому повідомлено про підозру.

Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: "Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав".

17 липня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Задорожнього у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.