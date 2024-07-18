Кабмин запускает горячую линию по энергетике

Правительство планирует 20 июля запустить горячую линию по энергетике, будет работать она по номеру 15-49. Об этом заявили в Офисе Президента по итогам совместного брифинга с чиновниками, представителями местных властей и дипломатами, сообщает Укринформ.

Отмечается, что представители ОП, правительства, областных военных администраций, органов местного самоуправления и дипломатических учреждений теперь две недели будут проводить общие брифинги на тему преодоления энергетических вызовов.

Такие меры приняты во исполнение решения президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины

Посвящённые брифинги будут оперативному реагированию на запросы общин и координации с международными партнерами.

Заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба подчеркнул, что задачей власти сегодня является «сделать все, чтобы у людей было стабильное электро- и водоснабжение».

«Должны собрать все потребности общин и проинформировать наших иностранных партнеров, чтобы потом все оборудование передать в регионы и запустить в работу» , – заявил он.

Министр энергетики Герман Галущенко и временный исполняющий обязанности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков проинформировали о ходе ремонтных работ и поставке резервной генерации на объекты критической инфраструктуры.

Представитель Программы развития ООН Роман Шахматенко представил цифровую платформу по систематизации существующих потребностей и проектов в энергетическом секторе.

Чиновники призвали представителей местных властей распространить в общинах информацию о программах кредитования и уменьшении количества разрешительной документации для подключения дополнительной генерации.

Речь идет, в частности, о проектах по финансированию генерации, введенных в рамках кредитной программы «5-7-9»: для бизнеса – на сумму до 150 млн гривен, для ОСМД и ЖЭКов – до 5 млн грн. А также возможность оформления кредитов под 0% на солнечные и ветровые электростанции, что станет доступной для украинцев с 20 июля.