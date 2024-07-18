Кабмін запускає гарячу лінію з питань енергетики

Уряд планує 20 липня запустити гарячу лінію з питань енергетики, працюватиме вона за номером 15-49.Про це заявили в Офісі Президента за підсумками спільного брифінгу з урядовцями, представниками місцевої влади та дипломатами, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що представники ОП, уряду, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування й дипломатичних установ відтепер що два тижні проводитимуть спільні брифінги на тему подолання енергетичних викликів.

Такі заходи вжиті на виконання рішення президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

Присвячені брифінги будуть оперативному реагуванню на запити громад і координації з міжнародними партнерами.

Заступник керівника ОП Олексій Кулеба наголосив, що завданням влади на сьогодні є «зробити все, щоб у людей було стабільне електро- й водопостачання».

«Маємо зібрати всі потреби громад і поінформувати наших іноземних партнерів, щоб потім усе обладнання передати в регіони й запустити в роботу» , – заявив він.

Міністр енергетики Герман Галущенко і тимчасовий виконувач обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков поінформували про перебіг ремонтних робіт та постачання резервної генерації на об’єкти критичної інфраструктури.

Представник Програми розвитку ООН Роман Шахматенко презентував цифрову платформу щодо систематизації наявних потреб і проєктів в енергетичному секторі.

Урядовці закликали представників місцевої влади поширити в громадах інформацію про програми кредитування та зменшення кількості дозвільної документації для підключення додаткової генерації.

Ідеться, зокрема, про проєкти з фінансування генерації, запроваджені в межах кредитної програми «5-7-9»: для бізнесу – на суму до 150 млн гривень, для ОСББ і ЖЕКів – до 5 млн грн. А також про можливість оформлення кредитів під 0% на сонячні й вітрові електростанції, що стане доступною для українців із 20 липня.