В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой

"Новая почта" предупредила клиентов о техническом сбое. Почтовый оператор сообщил о проблемах с некоторыми программными обновлениями, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов" , - говорится в сообщении.

В "Новой почте" уверяют, что причины сбоя уже выяснены и работа будет возобновлена ​​в ближайшее время.

"Как только поднимемся - обязательно проинформируем" , - добавляет почтовый оператор.

Новая почта - это украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova.

В прошлом году было зафиксировано, что Новая почта имеет крупнейшую в Украине сеть, насчитывающую 26 500 отделений и почтоматов.

Также компания занимается доставкой посылок за границу (срок доставки от 3 дней). Сеть отделений в Европе доступна в таких странах: Великобритания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Германия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия и Франция.